flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1651 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1651 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1651 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1651
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1651 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (14)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 193, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
5000 $
Preis in Auktionswährung 5000 USD
VerkäuferSINCONA
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
3339 $
Preis in Auktionswährung 3000 CHF
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferDNW
VerkäuferDNW
Datum10. März 2020
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCNG
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSpink
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
Großbritannien 1 Krone 1651 auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
