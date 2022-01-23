GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1651 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,275 g
- Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9100 USD
Auktionspreise (14)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 193, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
