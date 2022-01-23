1 Krone 1651 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 193, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung UNC (6) AU (1) XF (3) VF (4) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (1) MS62 (2) AU55 (1) XF45 (1) Service NGC (5) PCGS (3)