Doppelte Krone 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Doppelte Krone 1651 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Doppelte Krone 1651 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1651
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:12000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone 1651 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31, welches bei Spink für 26.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion St James’s - 8. November 2023
VerkäuferSt James’s
Datum8. November 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
20703 $
Preis in Auktionswährung 17000 GBP
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
8348 $
Preis in Auktionswährung 7500 CHF
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Spink - 16. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum16. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Spink - 2. Juni 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juni 2020
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Roma Numismatics - 27. März 2020
VerkäuferRoma Numismatics
Datum27. März 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 4. April 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Spink - 25. März 2015
VerkäuferSpink
Datum25. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2013
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Oktober 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 1. Mai 2012
VerkäuferHeritage
Datum1. Mai 2012
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. September 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. September 2011
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Goldberg - 16. September 2008
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2008
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien Doppelte Krone 1651 auf der Auktion Heritage - 12. Januar 2004
VerkäuferHeritage
Datum12. Januar 2004
ErhaltungKeine Note
Preis
******
