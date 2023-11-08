Doppelte Krone 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31, welches bei Spink für 26.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

