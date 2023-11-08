GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone 1651 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,55 g
- Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeDoppelte Krone
- Jahr1651
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1651 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31, welches bei Spink für 26.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
20703 $
Preis in Auktionswährung 17000 GBP
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum4. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. September 2011
ErhaltungAU
Preis
******
