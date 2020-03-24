1/2 Krone 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97158, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

