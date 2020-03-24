GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1649
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97158, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. November 2020
ErhaltungFR
Preis
