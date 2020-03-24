flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1649 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1649 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1649
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1649 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97158, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
2640 $
Preis in Auktionswährung 2640 USD
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
2200 $
Preis in Auktionswährung 2200 USD
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. November 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. November 2020
ErhaltungFR
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungFR
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
