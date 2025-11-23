1/2 Krone 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30128, welches bei Heritage Auctions für 9.694 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2014.

