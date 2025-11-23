flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (38)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30128, welches bei Heritage Auctions für 9.694 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2014.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
2711 $
Preis in Auktionswährung 2000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 2. September 2025
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
VerkäuferStack's
Datum12. August 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion London Coins - 1. September 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2019
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 27. März 2019
VerkäuferSpink
Datum27. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion London Coins - 3. März 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2019
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 21. Februar 2019
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 2. Februar 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum2. Februar 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2019
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2019
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2019
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 15. November 2018
VerkäuferDNW
Datum15. November 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1652Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen