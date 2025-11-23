GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1652
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (38)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30128, welches bei Heritage Auctions für 9.694 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2014.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum2. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
200 $
Preis in Auktionswährung 200 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum2. Februar 2019
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2019
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
12
