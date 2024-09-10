flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1659 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1659 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1659 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1659
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1659 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1659 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 273, welches bei Spink für 4.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone 1659 auf der Auktion Spink - 10. September 2024
VerkäuferSpink
Datum10. September 2024
ErhaltungVF
Preis
6535 $
Preis in Auktionswährung 5000 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1659 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
4961 $
Preis in Auktionswährung 3500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1659 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
