GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1659 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1659
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5700 USD
Auktionspreise (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1659 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 273, welches bei Spink für 4.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.
Erhaltung
