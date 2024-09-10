1/2 Krone 1659 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1659 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 273, welches bei Spink für 4.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2005.

Erhaltung VF (3)