GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht15 g
- Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
- Durchmesser35 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1654
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionspreise (44)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 80, welches bei Dix Noonan Webb für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1250 NZD
Preis in Auktionswährung 1250 NZD
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVG
Preis
123
