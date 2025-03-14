1/2 Krone 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 80, welches bei Dix Noonan Webb für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.

