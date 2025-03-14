flag
1/2 Krone 1654 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Münzen Gut-Lynt GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1654
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:690 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1654 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (44)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1654 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 80, welches bei Dix Noonan Webb für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungF
Preis
114 $
Preis in Auktionswährung 85 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungVF
Preis
1250 NZD
Preis in Auktionswährung 1250 NZD
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion St James’s - 2. Oktober 2024
VerkäuferSt James’s
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungVF30 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 25. September 2024
VerkäuferSpink
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion St James’s - 24. Mai 2023
VerkäuferSt James’s
Datum24. Mai 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 19. September 2021
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 27. November 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum27. November 2020
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1654 auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2019
ErhaltungVG
Preis
