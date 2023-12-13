flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1/2 Krone 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1/2 Krone 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1/2 Krone 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht15 g
  • Reines Silber (0,4461 oz) 13,875 g
  • Durchmesser35 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1655
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 131, welches bei Spink für 3.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Dezember 2017.

Erhaltung
Großbritannien 1/2 Krone 1655 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungF
Preis
365 $
Preis in Auktionswährung 290 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1655 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
5091 $
Preis in Auktionswährung 3800 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1655 auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. September 2017
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. September 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1655 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
