Großbritannien 1625-1952

Münzen von Großbritannien 1655

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Unite 1655
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone 1655
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1655
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone 1655
Durchschnittlicher Preis2700 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling 1655
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
013
Vorderseite
Rückseite
6 Pence 1655
Durchschnittlicher Preis1000 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069
