Großbritannien
Zeitraum:
1625-1952
1625-1952
Karl I
1625-1649
Gemeinschaft
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karl II
1660-1685
Jakob II
1685-1688
Wilhelm III und Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anne
1702-1714
Georg I
1714-1727
Georg II
1727-1760
Georg III
1760-1820
Georg IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Eduard VIII
1936-1936
Georg VI
1936-1952
Großbritannien
1655
Münzen von Großbritannien 1655
Alle
Alle
Goldmünzen
Silbermünzen
Goldmünzen
Unite 1655
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
Doppelte Krone 1655
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
1 Krone 1655
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
Silbermünzen
1/2 Krone 1655
Durchschnittlicher Preis
2700 $
Verkauf
0
4
1 Schilling 1655
Durchschnittlicher Preis
640 $
Verkauf
0
13
6 Pence 1655
Durchschnittlicher Preis
1000 $
Verkauf
0
4
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis
210 $
Verkauf
0
162
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis
370 $
Verkauf
2
107
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis
230 $
Verkauf
0
69
