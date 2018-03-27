flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1655
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97130, welches bei Heritage Auctions für 1.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1655 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 6 Pence 1655 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF20 NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Großbritannien 6 Pence 1655 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF20 NGC
Preis
1000 $
Preis in Auktionswährung 1000 USD
Großbritannien 6 Pence 1655 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1655 auf der Auktion Spink - 26. März 2013
VerkäuferSpink
Datum26. März 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1655Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen