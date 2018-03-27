6 Pence 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97130, welches bei Heritage Auctions für 1.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.

Erhaltung VF (3) F (1) Erhaltung (slab) VF20 (2) Service NGC (2)