GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1655
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 97130, welches bei Heritage Auctions für 1.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte