GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1655
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:640 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 416, welches bei Spink für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVG
Preis
******
VerkäuferStephen Album
Datum16. Januar 2016
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
