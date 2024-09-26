flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1655
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:640 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1655 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 416, welches bei Spink für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
403 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
932 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. September 2021
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. September 2021
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion DNW - 7. April 2021
VerkäuferDNW
Datum7. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion DNW - 6. Juni 2019
VerkäuferDNW
Datum6. Juni 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Heritage - 29. April 2019
VerkäuferHeritage
Datum29. April 2019
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Stephen Album - 16. Januar 2016
VerkäuferStephen Album
Datum16. Januar 2016
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1655 auf der Auktion Künker - 29. September 2004
VerkäuferKünker
Datum29. September 2004
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1655Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen