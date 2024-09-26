1 Schilling 1655 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1655 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 416, welches bei Spink für 850 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2018.

Erhaltung UNC (1) XF (1) VF (7) F (3) VG (1) Erhaltung (slab) DETAILS (2) Service NGC (2)