GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: NOONANS
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1656
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (42)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 363, welches bei Spink für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.
