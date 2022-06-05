6 Pence 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 363, welches bei Spink für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung UNC (10) AU (4) XF (7) VF (14) F (6) VG (1) Erhaltung (slab) MS64 (4) MS62 (4) MS61 (2) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (1) DETAILS (1) Service NGC (12) PCGS (6)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (2)

CNG (6)

DNW (2)

Heritage (13)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

London Coins (4)

NOONANS (6)

Spink (5)

Stack's (3)