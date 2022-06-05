flag
6 Pence 1656 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1656
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1656 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1656 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 363, welches bei Spink für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungXF
Preis
1315 $
Preis in Auktionswährung 1000 GBP
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
881 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 23. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 23. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 9. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Februar 2023
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion CNG - 2. November 2022
VerkäuferCNG
Datum2. November 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Spink - 29. März 2022
VerkäuferSpink
Datum29. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1656 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
