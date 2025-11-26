GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,55 g
- Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeDoppelte Krone
- Jahr1660
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
