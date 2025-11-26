Doppelte Krone 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

flag
Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1660
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
