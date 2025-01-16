flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Doppelte Krone 1653 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Doppelte Krone 1653 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone 1653 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32202, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion New York Sale - 16. Januar 2025
VerkäuferNew York Sale
Datum16. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
7250 $
Preis in Auktionswährung 7250 USD
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
4291 $
Preis in Auktionswährung 3400 GBP
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 16. Januar 2022
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 16. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum16. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 14. Dezember 2020
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 14. Dezember 2020
VerkäuferSpink
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 15. August 2019
VerkäuferHeritage
Datum15. August 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 7. Juni 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum7. Juni 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 28. April 2017
VerkäuferSpink
Datum28. April 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 6. Oktober 2011
VerkäuferSpink
Datum6. Oktober 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2008
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2008
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1653 auf der Auktion Spink - 5. Mai 2005
VerkäuferSpink
Datum5. Mai 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1653Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen Doppelte KroneNumismatische Auktionen