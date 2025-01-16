Doppelte Krone 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32202, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2019.

