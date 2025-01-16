GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Doppelte Krone 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht4,55 g
- Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeDoppelte Krone
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7600 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32202, welches bei Heritage Auctions für 16.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNew York Sale
Datum16. Januar 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
7250 $
Preis in Auktionswährung 7250 USD
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum7. Juni 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
