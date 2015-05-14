Doppelte Krone 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 305, welches bei Spink für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung XF (1) VF (2)