GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Doppelte Krone 1652 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Doppelte Krone 1652 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone 1652 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 305, welches bei Spink für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Erhaltung
Großbritannien Doppelte Krone 1652 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
10246 $
Preis in Auktionswährung 6500 GBP
Großbritannien Doppelte Krone 1652 auf der Auktion DNW - 18. März 2015
VerkäuferDNW
Datum18. März 2015
ErhaltungVF
Preis
5309 $
Preis in Auktionswährung 3600 GBP
Großbritannien Doppelte Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
Großbritannien Doppelte Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungXF
Preis
