GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Doppelte Krone 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Doppelte Krone 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Doppelte Krone 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht4,55 g
  • Reines Gold (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeDoppelte Krone
  • Jahr1650
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Doppelte Krone 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (8)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei SINCONA AG für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Mai 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1 $
Preis in Auktionswährung 1 USD
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
6959 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion Stack's - 25. August 2022
VerkäuferStack's
Datum25. August 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Doppelte Krone 1650 auf der Auktion Leu - 26. Oktober 2004
VerkäuferLeu
Datum26. Oktober 2004
ErhaltungVF
Preis
