Doppelte Krone 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Doppelte Krone 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 119, welches bei SINCONA AG für 17.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Mai 2022.

Erhaltung UNC (4) AU (1) XF (1) VF (2) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS61 (2) AU50 (1) Service NGC (4)