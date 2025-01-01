flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Münzen von Großbritannien 1650

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Unite 1650
Durchschnittlicher Preis25000 $
Verkauf
012
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone 1650
Durchschnittlicher Preis7300 $
Verkauf
08
Vorderseite
Rückseite
1 Krone 1650
Durchschnittlicher Preis9500 $
Verkauf
022

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis210 $
Verkauf
0162
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1649-1660)
Durchschnittlicher Preis370 $
Verkauf
2107
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny 1649-1660
Durchschnittlicher Preis230 $
Verkauf
069
Kategorie
Jahr
Suchen