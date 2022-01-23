Unite 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30090, welches bei Heritage Auctions für 55.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Oktober 2021.

