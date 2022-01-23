flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1650
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30090, welches bei Heritage Auctions für 55.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. November 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
9790 $
Preis in Auktionswährung 8500 GBP
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
17034 $
Preis in Auktionswährung 17000 CHF
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Stack's - 24. August 2022
VerkäuferStack's
Datum24. August 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 29. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum29. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 29. Oktober 2021
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 29. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum29. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 17. August 2018
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 17. August 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Juni 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Heritage - 6. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum6. Januar 2014
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Goldberg - 2. Juni 2010
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Goldberg - 2. Juni 2010
VerkäuferGoldberg
Datum2. Juni 2010
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 4. Mai 2010
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum4. Mai 2010
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
Großbritannien Unite 1650 auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1650Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen UniteNumismatische Auktionen