GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1650
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25000 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30090, welches bei Heritage Auctions für 55.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Oktober 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. November 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
9790 $
Preis in Auktionswährung 8500 GBP
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
17034 $
Preis in Auktionswährung 17000 CHF
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Juni 2014
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte