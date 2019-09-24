GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,275 g
- Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1650
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9500 USD
Auktionspreise (22)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 620, welches bei SINCONA AG für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
11100 $
Preis in Auktionswährung 11100 USD
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
12
