1 Krone 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1650
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1650 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (22)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 620, welches bei SINCONA AG für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
11100 $
Preis in Auktionswährung 11100 USD
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
11100 $
Preis in Auktionswährung 11100 USD
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Künker - 17. März 2023
VerkäuferKünker
Datum17. März 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Heritage - 4. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum4. November 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Künker - 26. Januar 2022
VerkäuferKünker
Datum26. Januar 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 24. September 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum24. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Spink - 25. März 2015
VerkäuferSpink
Datum25. März 2015
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Heritage - 10. September 2014
VerkäuferHeritage
Datum10. September 2014
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Spink - 26. März 2014
VerkäuferSpink
Datum26. März 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2013
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1650 auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
