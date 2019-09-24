1 Krone 1650 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1650 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 620, welches bei SINCONA AG für 22.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

