1 Schilling 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 922, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

