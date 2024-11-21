flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1660
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 922, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 6. November 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
4014 $
Preis in Auktionswährung 3250 CHF
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion NOONANS - 3. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. September 2025
ErhaltungVF
Preis
1071 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
2025 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Morton & Eden - 12. Juni 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum12. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Spink - 25. September 2017
VerkäuferSpink
Datum25. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2014
ErhaltungF
Preis
******
******
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion Spink - 22. September 2014
VerkäuferSpink
Datum22. September 2014
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1660 auf der Auktion CNG - 12. Januar 2011
VerkäuferCNG
Datum12. Januar 2011
ErhaltungVF
Preis
******
******
