1 Schilling 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1660
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 922, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. November 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum6. November 2025
ErhaltungVF
Preis
4014 $
Preis in Auktionswährung 3250 CHF
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
2025 $
Preis in Auktionswährung 1600 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
