1 Schilling 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1658
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1296, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungF
Preis
1052 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
3000 $
Preis in Auktionswährung 3000 USD
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 9. Juli 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum9. Juli 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 11. Juni 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum11. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 25. April 2023
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum25. April 2023
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Heritage - 3. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum3. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Heritage - 3. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum3. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion DNW - 29. Januar 2020
VerkäuferDNW
Datum29. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Morton & Eden - 28. November 2019
VerkäuferMorton & Eden
Datum28. November 2019
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVG
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 6. November 2018
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum6. November 2018
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling 1658 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
