1 Schilling 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1296, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung UNC (1) AU (1) VF (17) F (13) VG (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) Service PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Bruun Rasmussen (4)

CNG (3)

DNW (3)

Heritage (2)

London Coins (5)

Morton & Eden (1)

NOONANS (1)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Spink (11)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)