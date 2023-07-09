GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1658
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2000 USD
Auktionspreise (33)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1296, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 12.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
12
