GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Schilling 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Schilling 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Schilling
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (141)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52151, welches bei Stack's Bowers für 11.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2024.

Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
474 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungXF
Preis
3420 $
Preis in Auktionswährung 2600 GBP
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Juni 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Juni 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 29. Mai 2025
VerkäuferNOONANS
Datum29. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Stack's - 1. November 2024
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Stack's - 1. November 2024
VerkäuferStack's
Datum1. November 2024
ErhaltungVF20 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion NOONANS - 16. Oktober 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Spink - 25. September 2024
VerkäuferSpink
Datum25. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion CNG - 3. Dezember 2025
VerkäuferCNG
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion London Coins - 7. Dezember 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
Großbritannien 1 Schilling 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Zu versteigern
