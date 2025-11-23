GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1652
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (141)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52151, welches bei Stack's Bowers für 11.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
