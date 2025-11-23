1 Schilling 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52151, welches bei Stack's Bowers für 11.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2024.

