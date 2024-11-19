GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Schilling
- Jahr1649
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionspreise (39)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 838, welches bei Spink für 3.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
1078 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
VerkäuferHeritage
Datum18. Februar 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
2160 $
Preis in Auktionswährung 2160 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
12
