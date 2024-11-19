1 Schilling 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 838, welches bei Spink für 3.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2017.

