1 Krone 1653 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,275 g
- Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6500 USD
Auktionspreise (20)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30258, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
11000 $
Preis in Auktionswährung 11000 USD
