1 Krone 1653 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30258, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

Erhaltung UNC (8) AU (5) XF (1) VF (5) F (1) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS63 (1) MS62 (1) AU58 (1) AU55 (4) VF35 (1) DETAILS (2) Service NGC (11) PCGS (1)