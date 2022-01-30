flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1653 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1653 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1653 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:6500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1653 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (20)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30258, welches bei Heritage Auctions für 18.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. August 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
11000 $
Preis in Auktionswährung 11000 USD
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
11000 $
Preis in Auktionswährung 11000 USD
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion SINCONA - 19. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum19. Mai 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 17. August 2018
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 17. August 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2018
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 12. September 2017
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 12. September 2017
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2017
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion DNW - 18. März 2015
VerkäuferDNW
Datum18. März 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. Januar 2014
VerkäuferHeritage
Datum16. Januar 2014
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2013
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2008
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 5. Mai 2005
VerkäuferSpink
Datum5. Mai 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1653Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen