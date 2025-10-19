flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1653 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1653 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: St James’s Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1653 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (61)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Spink für 23.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
5013 $
Preis in Auktionswährung 755000 JPY
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Künker - 7. Oktober 2025
VerkäuferKünker
Datum7. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
11124 $
Preis in Auktionswährung 9500 EUR
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion HARMERS - 29. September 2025
VerkäuferHARMERS
Datum29. September 2025
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Spink - 28. September 2023
VerkäuferSpink
Datum28. September 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion New York Sale - 11. Januar 2023
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion NOONANS - 24. Mai 2022
VerkäuferNOONANS
Datum24. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Spink - 16. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum16. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Spink - 29. April 2021
VerkäuferSpink
Datum29. April 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1653 auf der Auktion Auction World - 18. Oktober 2020
VerkäuferAuction World
Datum18. Oktober 2020
ErhaltungVF25 NGC
Preis
