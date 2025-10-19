Unite 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Spink für 23.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2022.

