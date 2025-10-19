GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1653 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:5700 USD
Auktionspreise (61)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1653 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 48, welches bei Spink für 23.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 16. Januar 2022.
Service
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungVF35 NGC
Preis
5013 $
Preis in Auktionswährung 755000 JPY
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferNew York Sale
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
