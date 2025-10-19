flag
1 Krone 1653 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1653 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1653 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1653
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32298, welches bei Heritage Auctions für 16.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. August 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion GINZA - 15. November 2025
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
8088 $
Preis in Auktionswährung 1250000 JPY
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Auction World - 19. Oktober 2025
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
5445 $
Preis in Auktionswährung 820000 JPY
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungVF20 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Auction World - 20. Juli 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion NOONANS - 10. Juni 2025
VerkäuferNOONANS
Datum10. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 3. April 2025
VerkäuferSpink
Datum3. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 16. März 2025
VerkäuferHeritage
Datum16. März 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 3. Dezember 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Krone 1653 auf der Auktion Numismatica Ars Classica - 3. Dezember 2025
VerkäuferNumismatica Ars Classica
Datum3. Dezember 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
