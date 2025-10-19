GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1653 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Dix Noonan Webb
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1653
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3500 USD
Auktionspreise (184)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32298, welches bei Heritage Auctions für 16.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. August 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Andere Filter
VerkäuferGINZA
Datum15. November 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
8088 $
Preis in Auktionswährung 1250000 JPY
VerkäuferAuction World
Datum19. Oktober 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
5445 $
Preis in Auktionswährung 820000 JPY
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...9
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte