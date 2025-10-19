1 Krone 1653 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1653 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 32298, welches bei Heritage Auctions für 16.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. August 2016.

