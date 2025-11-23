flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1649 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1649 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1649
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1649 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1649 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2854, welches bei Stack's Bowers für 15.812,5 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2008.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
12000 $
Preis in Auktionswährung 12000 USD
Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
8000 $
Preis in Auktionswährung 8000 USD
Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion MDC Monaco - 13. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum13. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Spink - 3. April 2023
VerkäuferSpink
Datum3. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Stack's - 10. Januar 2013
VerkäuferStack's
Datum10. Januar 2013
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. April 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungVF
Preis


Großbritannien Unite 1649 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2008
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2008
ErhaltungXF
Preis


