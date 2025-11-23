GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9,1 g
- Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
- Durchmesser34 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- WertangabeUnite
- Jahr1649
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:9800 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1649 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2854, welches bei Stack's Bowers für 15.812,5 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2008.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
12000 $
Preis in Auktionswährung 12000 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. April 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte