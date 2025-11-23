Unite 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1649 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2854, welches bei Stack's Bowers für 15.812,5 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2008.

