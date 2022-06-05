GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1660
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 135, welches bei Spink für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2019.
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
