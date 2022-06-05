6 Pence 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 135, welches bei Spink für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2019.

