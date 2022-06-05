flag
6 Pence 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1660
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1660 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1660 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 135, welches bei Spink für 3.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. März 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
1600 $
Preis in Auktionswährung 1600 USD
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
991 $
Preis in Auktionswährung 800 GBP
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion CNG - 2. Oktober 2019
VerkäuferCNG
Datum2. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Spink - 27. März 2019
VerkäuferSpink
Datum27. März 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Davissons Ltd. - 27. Februar 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum27. Februar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1660 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
