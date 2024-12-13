GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1649 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: The New York Sale
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,275 g
- Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1649
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8500 USD
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1649 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30212, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungAU58 NGC
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
