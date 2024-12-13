flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1649 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1649 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1649 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: The New York Sale

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1649
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:8500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1649 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1649 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30212, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2024
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
2985 $
Preis in Auktionswährung 2850 EUR
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
6959 $
Preis in Auktionswährung 5500 GBP
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion SINCONA - 23. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum23. November 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion New York Sale - 14. Januar 2021
VerkäuferNew York Sale
Datum14. Januar 2021
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion New York Sale - 9. Januar 2019
VerkäuferNew York Sale
Datum9. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Numismatica Genevensis - 3. Dezember 2018
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2013
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2013
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2010
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 11. August 2001
Großbritannien 1 Krone 1649 auf der Auktion Heritage - 11. August 2001
VerkäuferHeritage
Datum11. August 2001
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1649Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 1 KroneNumismatische Auktionen