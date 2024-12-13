1 Krone 1649 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1649 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30212, welches bei Heritage Auctions für 15.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.

Erhaltung UNC (2) AU (2) XF (1) VF (7) Erhaltung (slab) MS63 (2) AU58 (2) Service NGC (4)