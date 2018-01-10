GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Krone 1652 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,275 g
- Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1652
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionspreise (9)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 670, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
5000 $
Preis in Auktionswährung 5000 USD
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
