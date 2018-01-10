1 Krone 1652 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 670, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2013.

