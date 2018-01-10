flag
Großbritannien Zeitraum: 1625-1952

1 Krone 1652 "Typ 1649-1660" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1652 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1652 "Typ 1649-1660" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:11000 USD
Auktionspreise (9)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1652 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 670, welches bei Spink für 13.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Juni 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
5000 $
Preis in Auktionswährung 5000 USD
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
9018 $
Preis in Auktionswährung 9000 CHF
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion New York Sale - 10. Januar 2018
VerkäuferNew York Sale
Datum10. Januar 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 26. Juni 2013
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2013
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2010
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2010
ErhaltungMS60 ICG
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Goldberg - 16. September 2008
VerkäuferGoldberg
Datum16. September 2008
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2007
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2007
ErhaltungUNC
Preis
