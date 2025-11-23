GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1652
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (58)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5, welches bei The Coin Cabinet für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1050 $
Preis in Auktionswährung 1050 USD
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
123
