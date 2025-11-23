flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1652 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (58)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5, welches bei The Coin Cabinet für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion The Coinery - 23. November 2025
VerkäuferThe Coinery
Datum23. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
368 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
1050 $
Preis in Auktionswährung 1050 USD
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Bruun Rasmussen - 3. August 2025
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum3. August 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 22. Januar 2025
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Rhenumis - 24. Oktober 2024
VerkäuferRhenumis
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion St James’s - 2. Oktober 2024
VerkäuferSt James’s
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 8. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2024
ErhaltungVF25 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion CNG - 28. Juni 2023
VerkäuferCNG
Datum28. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Coin Cabinet - 28. Mai 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. Mai 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Roma Numismatics - 17. März 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum17. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Davissons Ltd. - 31. August 2022
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum31. August 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2022
VerkäuferHeritage
Datum9. Juni 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 9. Juni 2022
VerkäuferHeritage
Datum9. Juni 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1652 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
