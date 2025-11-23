6 Pence 1652 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5, welches bei The Coin Cabinet für 2.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2023.

Erhaltung UNC (2) AU (6) XF (2) VF (38) F (8) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (4) VF35 (2) VF30 (2) VF25 (2) F15 (1) DETAILS (3) Service NGC (14) PCGS (5)

