1 Krone 1652 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht30 g
- Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
- Durchmesser44 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1652
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:7000 USD
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. März 2019.
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
22000 $
Preis in Auktionswährung 22000 USD
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNew York Sale
Datum12. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferAuction World
Datum18. April 2021
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungXF
Preis
******
