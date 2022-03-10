1 Krone 1652 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. März 2019.

