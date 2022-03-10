flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1652 "Typ 1649-1656" (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1652 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1652 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: The New York Sale

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht30 g
  • Reines Silber (0,8922 oz) 27,75 g
  • Durchmesser44 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1652
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1652 "Typ 1649-1656" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1652 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. März 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
22000 $
Preis in Auktionswährung 22000 USD
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion NOONANS - 27. Juni 2024
VerkäuferNOONANS
Datum27. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
13883 $
Preis in Auktionswährung 11000 GBP
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 18. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum18. Januar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion New York Sale - 12. Januar 2022
VerkäuferNew York Sale
Datum12. Januar 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2021
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Auction World - 18. April 2021
VerkäuferAuction World
Datum18. April 2021
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 3. November 2020
VerkäuferDNW
Datum3. November 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 16. September 2020
VerkäuferDNW
Datum16. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 30. Juli 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 30. Juli 2020
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum30. Juli 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion DNW - 6. Mai 2020
VerkäuferDNW
Datum6. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion Spink - 3. Juli 2018
VerkäuferSpink
Datum3. Juli 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1652 auf der Auktion CNG - 16. Mai 2018
VerkäuferCNG
Datum16. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
******
