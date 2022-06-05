6 Pence 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1312, welches bei NOONANS für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

Erhaltung AU (2) XF (2) VF (8) F (1) Erhaltung (slab) AU55 (2) Service NGC (2)