GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1658
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1658 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (13)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1312, welches bei NOONANS für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungXF
Preis
3683 $
Preis in Auktionswährung 2800 GBP
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
3000 $
Preis in Auktionswährung 3000 USD
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 28. Januar 2019
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 27. März 2018
VerkäuferSpink
Datum27. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Spink - 6. Dezember 2017
VerkäuferSpink
Datum6. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1658 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 28. September 2016
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum28. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
