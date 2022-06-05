GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1658
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionspreise (13)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1658 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1312, welches bei NOONANS für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.
