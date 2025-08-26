flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 6 Pence 1649 - Silbermünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 6 Pence 1649 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht3 g
  • Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
  • Durchmesser27 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1649
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1649 - Silbermünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (42)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34743, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
1184 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Agora - 26. August 2025
VerkäuferAgora
Datum26. August 2025
ErhaltungXF
Preis
15 $
Preis in Auktionswährung 15 USD
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion St James’s - 2. Oktober 2024
VerkäuferSt James’s
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Tennants Auctioneers - 15. Oktober 2023
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Spink - 31. März 2023
VerkäuferSpink
Datum31. März 2023
ErhaltungG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Spink - 6. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum6. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Elstob & Elstob - 8. April 2022
VerkäuferElstob & Elstob
Datum8. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 30. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum30. Januar 2022
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 20. August 2021
VerkäuferHeritage
Datum20. August 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1649 auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog des GemeinschaftMünzen aus von Großbritannien 1649Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen