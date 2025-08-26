6 Pence 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34743, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.

