6 Pence 1649 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht3 g
- Reines Silber (0,0892 oz) 2,775 g
- Durchmesser27 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1649
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:650 USD
Auktionspreise (42)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1649 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 34743, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum2. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum15. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
