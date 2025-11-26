flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers Unite 1660 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers Unite 1660 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9,1 g
  • Reines Gold (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Durchmesser34 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • WertangabeUnite
  • Jahr1660
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:18000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1660 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1660 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1143, welches bei SINCONA AG für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1660 auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
