Unite 1660 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1660 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1143, welches bei SINCONA AG für 18.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. Oktober 2022.

