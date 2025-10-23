1 Krone 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25, welches bei Spink für 35.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

