1 Krone 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht2,275 g
- Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumGemeinschaft
- Wertangabe1 Krone
- Jahr1658
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40000 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25, welches bei Spink für 35.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
29372 $
Preis in Auktionswährung 22000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
40800 $
Preis in Auktionswährung 40800 USD
