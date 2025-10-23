flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Krone 1658 (Großbritannien, Gemeinschaft)

Avers 1 Krone 1658 - Goldmünze Wert - Großbritannien, GemeinschaftRevers 1 Krone 1658 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht2,275 g
  • Reines Gold (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumGemeinschaft
  • Wertangabe1 Krone
  • Jahr1658
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Krone 1658 - Goldmünze Wert - Großbritannien, Gemeinschaft
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Krone 1658 . Diese Goldmünze stammt aus der Zeit des Gemeinschaft und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25, welches bei Spink für 35.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Oktober 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
29372 $
Preis in Auktionswährung 22000 GBP
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
40800 $
Preis in Auktionswährung 40800 USD
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Heritage - 10. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum10. Januar 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 28. September 2021
Großbritannien 1 Krone 1658 auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
