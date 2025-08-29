GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht27 g
- Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
- Durchmesser46 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Unite
- Jahr1644
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:93000 USD
Auktionspreise (37)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1644 "Großes Porträt" mit Markierung OXON. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31076, welches bei Heritage Auctions für 360.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
48000 $
Preis in Auktionswährung 48000 USD
VerkäuferHeritage
Datum6. November 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
