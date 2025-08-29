3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1644 "Großes Porträt" mit Markierung OXON. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31076, welches bei Heritage Auctions für 360.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2020.

