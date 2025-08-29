flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht27 g
  • Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
  • Durchmesser46 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Unite
  • Jahr1644
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:93000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (37)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1644 "Großes Porträt" mit Markierung OXON. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31076, welches bei Heritage Auctions für 360.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion NOONANS - 9. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum9. September 2025
ErhaltungVF
Preis
43368 $
Preis in Auktionswährung 32000 GBP
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
48000 $
Preis in Auktionswährung 48000 USD
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2024
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion GINZA - 16. November 2024
VerkäuferGINZA
Datum16. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 6. Juni 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Münzenonline - 23. April 2021
VerkäuferMünzenonline
Datum23. April 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 6. November 2020
VerkäuferHeritage
Datum6. November 2020
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungMS62 + NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion CNG - 15. Januar 2020
VerkäuferCNG
Datum15. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2019
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 28. September 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum28. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 25. September 2018
VerkäuferSovereign Rarities
Datum25. September 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Künker - 21. Juni 2018
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 14. Januar 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum14. Januar 2018
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1644 OXON "Großes Porträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. September 2017
ErhaltungXF
Preis
