GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Unite 1642 "Kleines Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Genevensis SA

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht27 g
  • Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
  • Durchmesser46 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Unite
  • Jahr1642
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:63000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (79)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1642 "Kleines Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31079, welches bei Heritage Auctions für 180.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 24. November 2025
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 24. November 2025
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 23. November 2025
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum23. November 2025
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
70000 $
Preis in Auktionswährung 70000 USD
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
84000 $
Preis in Auktionswährung 84000 USD
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Künker - 23. September 2024
VerkäuferKünker
Datum23. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 7. September 2024
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum7. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Goldberg - 1. Februar 2023
VerkäuferGoldberg
Datum1. Februar 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion CNG - 11. Januar 2023
VerkäuferCNG
Datum11. Januar 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1642 "Kleines Porträt" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. Oktober 2021
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungXF
Preis
