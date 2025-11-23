GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Unite 1642 "Kleines Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Genevensis SA
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht27 g
- Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
- Durchmesser46 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Unite
- Jahr1642
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:63000 USD
Auktionspreise (79)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1642 "Kleines Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31079, welches bei Heritage Auctions für 180.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. April 2019.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufer: Numismatica Genevensis
Datum: 10. Dezember 2024
Erhaltung: MS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer: Numismatica Genevensis
Datum: 10. Dezember 2024
Erhaltung: AU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Verkäufer: Goldberg
Datum: 1. Februar 2023
Erhaltung: Keine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
