3 Unite 1643 "Kleines Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1643 "Kleines Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13436, welches bei Heritage Auctions für 431.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juni 2005.

