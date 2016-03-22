GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Unite 1643 "Kleines Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Genevensis SA
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht27 g
- Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
- Durchmesser46 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Unite
- Jahr1643
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200000 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1643 "Kleines Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13436, welches bei Heritage Auctions für 431.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juni 2005.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
250386 $
Preis in Auktionswährung 220000 CHF
