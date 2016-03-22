flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Unite 1643 "Kleines Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Genevensis SA

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht27 g
  • Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
  • Durchmesser46 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Unite
  • Jahr1643
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:200000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1643 "Kleines Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 13436, welches bei Heritage Auctions für 431.250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Juni 2005.

Großbritannien 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 24. November 2025
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum24. November 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
250386 $
Preis in Auktionswährung 220000 CHF
Großbritannien 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungXF
Preis
150189 $
Preis in Auktionswährung 105000 GBP
Großbritannien 3 Unite 1643 "Kleines Porträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2005
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2005
ErhaltungMS63 NGC
Preis
