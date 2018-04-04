flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers 3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht27 g
  • Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
  • Durchmesser46 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Unite
  • Jahr1644
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:72000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1644 "Großes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52145, welches bei Stack's Bowers für 90.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. April 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
54156 $
Preis in Auktionswährung 48000 CHF
Großbritannien 3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" auf der Auktion Stack's - 4. April 2018
Großbritannien 3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" auf der Auktion Stack's - 4. April 2018
VerkäuferStack's
Datum4. April 2018
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1644Alle Britische MünzenBritische Gold MünzenBritische Münzen 3 UniteNumismatische Auktionen