3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1644 "Großes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52145, welches bei Stack's Bowers für 90.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. April 2018.

Erhaltung AU (1) XF (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) Service PCGS (1)