GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Unite 1644 OX "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht27 g
- Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
- Durchmesser46 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Unite
- Jahr1644
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:72000 USD
Auktionspreise (2)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1644 "Großes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 52145, welches bei Stack's Bowers für 90.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. April 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte