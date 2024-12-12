GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
3 Unite 1643 "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: SINCONA AG
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht27 g
- Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
- Durchmesser46 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe3 Unite
- Jahr1643
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:93000 USD
Auktionspreise (65)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1643 "Großes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33192, welches bei Heritage Auctions für 264.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
53745 $
Preis in Auktionswährung 40000 GBP
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
84000 $
Preis in Auktionswährung 84000 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte