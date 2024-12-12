flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

3 Unite 1643 "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers 3 Unite 1643 "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 3 Unite 1643 "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht27 g
  • Reines Gold (0,796 oz) 24,759 g
  • Durchmesser46 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe3 Unite
  • Jahr1643
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:93000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 3 Unite 1643 "Großes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (65)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1643 "Großes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33192, welches bei Heritage Auctions für 264.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
53745 $
Preis in Auktionswährung 40000 GBP
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
84000 $
Preis in Auktionswährung 84000 USD
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Spink - 26. September 2024
VerkäuferSpink
Datum26. September 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Juli 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Juli 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Boule - 20. April 2023
VerkäuferBoule
Datum20. April 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion CNG - 8. Oktober 2022
VerkäuferCNG
Datum8. Oktober 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Großbritannien 3 Unite 1643 "Großes Porträt" auf der Auktion Auction World - 17. April 2022
VerkäuferAuction World
Datum17. April 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Beliebte Abschnitte
