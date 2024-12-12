3 Unite 1643 "Großes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 3 Unite 1643 "Großes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33192, welches bei Heritage Auctions für 264.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. August 2021.

