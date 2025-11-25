flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Engel Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)

Avers Engel Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Engel Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: St. James Auctions Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,995)
  • Gewicht5 g
  • Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • Auflage UNC4

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeEngel
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
