Engel Ohne jahr (1631-1632) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,995)
- Gewicht5 g
- Reines Gold (0,1599 oz) 4,975 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
- Auflage UNC4
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeEngel
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
