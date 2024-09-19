Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Памятные монеты 10 марок ФРГ - Германия

type-coin
type-coin

10 марок 1972

XX летние Олимпийские игры
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 D 2,375,000 0 61972 F 2,375,000 0 01972 G 2,375,000 0 101972 J 2,375,000 0 81972 Поворот штемпеля - 1 151972 Гурт гладкий - 0 11972 Двойная надпись на гурте - 0 4
type-coin
type-coin

10 марок 1972

XX летние Олимпийские игры
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 D 2,350,000 0 71972 F 2,350,000 0 01972 G 2,350,000 0 01972 J 2,350,000 0 01972 J Золото - 0 21972 Арабески на гурте - 2 55
type-coin
type-coin

10 марок 1972

XX летние Олимпийские игры
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 D 4,875,000 0 211972 F 4,875,000 0 11972 G 4,875,000 0 11972 J 4,875,000 0 41972 Двойная надпись на гурте - 0 1
type-coin
type-coin

10 марок 1972

XX летние Олимпийские игры
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 D 4,850,000 0 181972 F 4,850,000 0 31972 G 4,850,000 0 31972 J 4,850,000 0 11972 J Золото - 0 11972 Заготовка от 5 марок - 0 11972 Гурт гладкий - 0 3
type-coin
type-coin

10 марок 1972

XX летние Олимпийские игры
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 D 4,850,000 0 111972 F 4,850,000 0 11972 G 4,850,000 0 61972 J 4,850,000 0 51972 Кольца на гурте - 0 1
type-coin
type-coin

10 марок 1972

XX летние Олимпийские игры
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1972 D 4,850,000 0 181972 F 4,850,000 0 41972 G 4,850,000 0 71972 J 4,850,000 0 81972 Поворот штемпеля - 0 3
type-coin
type-coin

10 марок 1987

750 лет Берлину
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 J 8,000,000 350,000 1 201987 J Надчеканка. Папский визит в Кельн - - 0 3
type-coin
type-coin

10 марок 1987

Римские соглашения
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1987 G 8,000,000 350,000 0 33
type-coin
type-coin

10 марок 1988

Шопенгауэр
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 D 8,000,000 350,000 0 261988 D Инкузный брак - - 0 1
type-coin
type-coin

10 марок 1988

Карла Цейс
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1988 F 8,000,000 350,000 0 15
type-coin
type-coin

10 марок 1989

40 лет ФРГ
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 G 8,000,000 350,000 0 34
type-coin
type-coin

10 марок 1989

Бонн
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 D 8,000,000 350,000 0 261989 D Брак чеканки Лихтенраде - - 0 1
type-coin
type-coin

10 марок 1989

Гамбургская гавань
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1989 J 8,000,000 350,000 0 01989 J Малый вес - - 0 0
type-coin
type-coin

10 марок 1990

Фридрих I Барбаросса
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 F 7,450,000 400,000 0 261990 F Большой вес - - 0 1
type-coin
type-coin

10 марок 1990

Тевтонский орден
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1990 J 8,400,000 450,000 0 28
type-coin
type-coin

10 марок 1991

Бранденбургские Ворота
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1991 A 8,400,000 450,000 1 30
type-coin
type-coin

10 марок 1992

Кете Кольвиц
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 G 8,000,000 450,000 0 29
type-coin
type-coin

10 марок 1992

Орден Pour le Mérite
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1992 D 8,000,000 450,000 0 19
type-coin
type-coin

10 марок 1993

Потсдам
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 F 7,950,000 450,000 0 35
type-coin
type-coin

10 марок 1993

Роберт Кох
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1993 J 7,000,000 450,000 0 20
type-coin
type-coin

10 марок 1994

Сопротивление
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 A 7,000,000 450,000 0 17
type-coin
type-coin

10 марок 1994

Гердер
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1994 G 7,000,000 450,000 0 27
type-coin
type-coin

10 марок 1995

Фрауэнкирхе
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 J 7,000,000 450,000 0 25
type-coin
type-coin

10 марок 1995

Рентген
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 D 6,500,000 400,000 0 26
type-coin
type-coin

10 марок 1995

Генрих Лев
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1995 F 6,500,000 400,000 0 18
type-coin
type-coin

10 марок 1996

Общество Колпинга
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1996 A 5,600,000 400,000 0 24
type-coin
type-coin

10 марок 1997

Меланхтон
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 A - 150,000 0 01997 D - 150,000 0 31997 F - 150,000 0 31997 G - 150,000 0 01997 J 3,000,000 150,000 0 91997 Смещение штемпеля - - 0 1
type-coin
type-coin

10 марок 1997

Дизельный двигатель
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 A - 150,000 0 01997 D - 150,000 0 01997 F 3,000,000 150,000 0 71997 G - 150,000 0 11997 J - 150,000 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 1997

Генрих Гейне
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1997 A - 150,000 1 01997 D 3,000,000 150,000 0 111997 F - 150,000 0 31997 G - 150,000 0 21997 J - 150,000 0 0
type-coin
type-coin

10 марок 1998

Вестфальский мир
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 A - 200,000 0 21998 D - 200,000 0 41998 F - 200,000 0 21998 G - 200,000 0 31998 J 3,500,000 200,000 0 8
type-coin
type-coin

10 марок 1998

Хильдегарда Бингенская
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 A - 200,000 0 21998 D - 200,000 0 81998 F - 200,000 0 21998 G 3,500,000 200,000 0 131998 J - 200,000 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 1998

Немецкая марка
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 A - 195,000 0 21998 D - 195,000 0 21998 F 3,525,000 195,000 0 121998 G - 195,000 0 51998 J - 195,000 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 1998

Социальные учреждения Франке
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1998 A 3,500,000 200,000 0 141998 D - 200,000 0 21998 F - 200,000 0 21998 G - 200,000 0 31998 J - 200,000 0 7
type-coin
type-coin

10 марок 1999

Основной закон
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 A - 162,300 0 21999 D 3,000,000 162,300 0 91999 F - 162,300 0 41999 G - 162,300 0 21999 J - 162,300 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 1999

Детские деревни SOS
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 A - 162,300 0 41999 D - 162,300 0 31999 F - 162,300 0 21999 G - 162,300 0 21999 J 3,000,000 162,300 0 9
type-coin
type-coin

10 марок 1999

Гёте
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1999 A - 162,300 0 21999 D - 162,300 0 21999 F 3,000,000 162,300 0 111999 G - 162,300 0 21999 J - 162,300 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 2000

EXPO 2000
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 A 3,000,000 165,260 0 112000 D - 165,260 0 22000 F - 165,260 0 32000 G - 165,260 0 22000 J - 165,260 0 5
type-coin
type-coin

10 марок 2000

Карл Великий
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 A - 165,260 0 32000 D - 165,260 0 62000 F - 165,260 0 32000 G 3,000,000 165,260 1 152000 G Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде - - 0 12000 J - 165,260 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 2000

Бах
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 A - 165,260 0 22000 D - 165,260 0 32000 F 3,000,000 165,260 0 82000 G - 165,260 0 22000 J - 165,260 0 2
type-coin
type-coin

10 марок 2000

День Немецкого единства
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2000 A - 165,260 0 22000 D 3,000,000 165,260 0 92000 F - 165,260 0 22000 G - 165,260 0 32000 J - 165,260 0 3
type-coin
type-coin

10 марок 2001

Конституционный суд
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 A - 153,260 0 22001 D - 153,260 0 22001 F - 153,260 0 62001 G 2,000,000 153,260 0 142001 J - 153,260 1 3
type-coin
type-coin

10 марок 2001

Монастырь Святой Екатерины
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 A 2,500,000 165,260 0 82001 D - 165,260 0 32001 F - 165,260 0 22001 G - 165,260 0 22001 J - 165,260 0 4
type-coin
type-coin

10 марок 2001

Альберт Лорцинг
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
2001 A - 165,260 0 22001 D - 165,260 0 22001 F - 165,260 0 32001 G - 165,260 0 32001 J 2,500,000 165,260 0 7
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Все немецкие монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск