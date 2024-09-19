Памятные монеты 10 марок ФРГ - Германия
10 марок 1972XX летние Олимпийские игры
10 марок 1972XX летние Олимпийские игры
10 марок 1972XX летние Олимпийские игры
10 марок 1972XX летние Олимпийские игры
10 марок 1972XX летние Олимпийские игры
10 марок 1972XX летние Олимпийские игры
10 марок 1987750 лет Берлину
10 марок 1987Римские соглашения
10 марок 1988Шопенгауэр
10 марок 1988Карла Цейс
10 марок 198940 лет ФРГ
10 марок 1989Бонн
10 марок 1989Гамбургская гавань
10 марок 1990Фридрих I Барбаросса
10 марок 1990Тевтонский орден
10 марок 1991Бранденбургские Ворота
10 марок 1992Кете Кольвиц
10 марок 1992Орден Pour le Mérite
10 марок 1993Потсдам
10 марок 1993Роберт Кох
10 марок 1994Сопротивление
10 марок 1994Гердер
10 марок 1995Фрауэнкирхе
10 марок 1995Рентген
10 марок 1995Генрих Лев
10 марок 1996Общество Колпинга
10 марок 1997Меланхтон
10 марок 1997Дизельный двигатель
10 марок 1997Генрих Гейне
10 марок 1998Вестфальский мир
10 марок 1998Хильдегарда Бингенская
10 марок 1998Немецкая марка
10 марок 1998Социальные учреждения Франке
10 марок 1999Основной закон
10 марок 1999Детские деревни SOS
10 марок 1999Гёте
10 марок 2000EXPO 2000
10 марок 2000Карл Великий
10 марок 2000Бах
10 марок 2000День Немецкого единства
10 марок 2001Конституционный суд
10 марок 2001Монастырь Святой Екатерины
10 марок 2001Альберт Лорцинг