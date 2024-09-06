Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1994 года G "Гердер" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1994 года G "Гердер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1994 года G "Гердер" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1994
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1994 года "Гердер" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе H.D. Rauch за 120 EUR. Торги состоялись 4 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • Attica Auctions (1)
  • CoinsNB (1)
  • Darabanth (1)
  • Frühwald (2)
  • HERVERA (1)
  • Karamitsos (2)
  • Katz (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • Rare Coins (2)
  • Rio de la Plata (1)
  • Russiancoin (9)
  • Soler y Llach (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 USD
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Attica Auctions - December 1, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1994 G "Гердер" на аукционе Karamitsos - June 13, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1994 "Гердер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1994 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск