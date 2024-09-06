Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1994 года G "Гердер" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1994
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1994 года "Гердер" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе H.D. Rauch за 120 EUR. Торги состоялись 4 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (2)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 1 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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