Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Каталог монет ФРГ (1948-2001)
Всего добавлено монет: 2071
Каталог монет ФРГ 1948-2001
Монеты ФРГ с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Железо $320 - 2 4
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 D
Железо - $95 2 4
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 D
Сталь $1,300 $110 0 9
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder"
Железо $410 $90 2 7
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 D
Медно-никель $430 $120 0 10
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 F
Железо $530 - 0 6
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 F
Медно-никель $150 $1,500 0 510
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 G "Bank deutscher Länder"
Медно-никель $20 $220 0 16
Германия, ФРГ
1 марка 1950 F
Медно-никель $95 $150 0 30
Германия, ФРГ
1 марка 1950 D
Серебро $120 $910 4 1432
Германия, ФРГ
5 марок 1955 F "Фридрих фон Шиллер"
Сталь - $310 0 22
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder"
Железо $2,000 $15 0 4
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder"
Серебро $50 $280 1 45
Германия, ФРГ
5 марок 1951 F
Медно-никель - $5,100 0 1
Германия, ФРГ
1 марка 1990 D
Медно-никель $100 $170 0 21
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder"
Серебро $240 $1,700 3 1598
Германия, ФРГ
5 марок 1952 D "Национальный музей"
Железо $8 $110 0 9
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 G
Медно-никель $45 - 0 5
Германия, ФРГ
1 марка 1971 D
Железо $2,000 - 0 4
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 F
Серебро $100 $570 4 1385
Германия, ФРГ
5 марок 1957 J "Йозеф фон Эйхендорф"
Медно-никель $15 $410 0 18
Германия, ФРГ
1 марка 1950 G
Медно-никель $50 $110 2 17
Германия, ФРГ
1 марка 1950 J
Медно-никель $100 $95 0 21
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 G
Железо $790 $50 0 8
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 J
Серебро $260 $9,200 0 584
Германия, ФРГ
5 марок 1958 J
Серебро $120 $570 3 1477
Германия, ФРГ
5 марок 1955 G "Маркграф Баденский"
Железо $85 - 0 1
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1971 J
Медно-никель - $85 0 7
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 J
Медно-никель $30 $220 0 26
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder"
Железо - - 0 3
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 J
Сталь $810 $130 0 13
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder"
Медно-никель $240 $2,500 1 48
Германия, ФРГ
1 марка 1954 G
Медно-никель - $60 0 4
Германия, ФРГ
1 марка 1965 G
Железо $320 $20 0 8
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 G
Железо $310 $380 0 17
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 J
Медно-никель $20 $990 0 8
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder"
Бронза $40 $90 0 17
Германия, ФРГ
2 пфеннига 1950 G
Бронза $1,200 $20 0 38
Германия, ФРГ
2 пфеннига 1969 J
Медно-никель $55 $240 0 17
Германия, ФРГ
1 марка 1962 G
Медно-никель - - 0 1
Германия, ФРГ
1 марка 1966 D
Сталь $20 $170 0 12
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder"
Железо $40 - 0 2
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1976 J
Сталь - $250 0 9
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder"
Медно-никель $280 - 0 2
Германия, ФРГ
1 марка 1974 F
Серебро $10 $7 1 26
Германия, ФРГ
5 марок 1975 G "Альберт Швейцер"
Медно-никель $40 $230 0 17
Германия, ФРГ
1 марка 1957 J
Медно-никель $35 - 0 11
Германия, ФРГ
1 марка 1963 J
Медно-никель $120 $460 0 8
Германия, ФРГ
1 марка 1955 D
Медно-никель $7 - 0 3
Германия, ФРГ
1 марка 1992 D
Бронза $90 $560 0 3
Германия, ФРГ
2 пфеннига 1965 D
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