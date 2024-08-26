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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Каталог монет ФРГ (1948-2001)

Всего добавлено монет: 2071

Период чеканки ФРГ
Каталог монет ФРГ 1948-2001
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Монеты ФРГ с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 D
 Железо $320 - 2 4Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 D
 Железо - $95 2 4Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder"
 Сталь $1,300 $110 0 9Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 D
 Железо $410 $90 2 7Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 F
 Медно-никель $430 $120 0 10Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 F
 Железо $530 - 0 6Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 G "Bank deutscher Länder"
 Медно-никель $150 $1,500 0 510Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1950 F
 Медно-никель $20 $220 0 16Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1950 D
 Медно-никель $95 $150 0 30Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1955 F "Фридрих фон Шиллер"
 Серебро $120 $910 4 1432Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder"
 Сталь - $310 0 22Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1949 G "Bank deutscher Länder"
 Железо $2,000 $15 0 4Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1951 F
 Серебро $50 $280 1 45Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1990 D
 Медно-никель - $5,100 0 1Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1949 J "Bank deutscher Länder"
 Медно-никель $100 $170 0 21Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1952 D "Национальный музей"
 Серебро $240 $1,700 3 1598Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 G
 Железо $8 $110 0 9Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1971 D
 Медно-никель $45 - 0 5Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 F
 Железо $2,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1957 J "Йозеф фон Эйхендорф"
 Серебро $100 $570 4 1385Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1950 G
 Медно-никель $15 $410 0 18Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1950 J
 Медно-никель $50 $110 2 17Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 G
 Медно-никель $100 $95 0 21Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 J
 Железо $790 $50 0 8Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1958 J
 Серебро $260 $9,200 0 584Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1955 G "Маркграф Баденский"
 Серебро $120 $570 3 1477Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1971 J
 Железо $85 - 0 1Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 J
 Медно-никель - $85 0 7Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder"
 Медно-никель $30 $220 0 26Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 J
 Железо - - 0 3Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder"
 Сталь $810 $130 0 13Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1954 G
 Медно-никель $240 $2,500 1 48Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1965 G
 Медно-никель - $60 0 4Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 G
 Железо $320 $20 0 8Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 J
 Железо $310 $380 0 17Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1949 G "Bank deutscher Länder"
 Медно-никель $20 $990 0 8Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
2 пфеннига 1950 G
 Бронза $40 $90 0 17Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
2 пфеннига 1969 J
 Бронза $1,200 $20 0 38Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1962 G
 Медно-никель $55 $240 0 17Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1966 D
 Медно-никель - - 0 1Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder"
 Сталь $20 $170 0 12Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1976 J
 Железо $40 - 0 2Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder"
 Сталь - $250 0 9Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1974 F
 Медно-никель $280 - 0 2Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 марок 1975 G "Альберт Швейцер"
 Серебро $10 $7 1 26Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1957 J
 Медно-никель $40 $230 0 17Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1963 J
 Медно-никель $35 - 0 11Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1955 D
 Медно-никель $120 $460 0 8Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 марка 1992 D
 Медно-никель $7 - 0 3Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
2 пфеннига 1965 D
 Бронза $90 $560 0 3
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