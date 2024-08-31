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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1950 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 пфенниг 1950 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 702,468,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1950
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Германия 1 пфенниг 1950 D на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 1 пфенниг 1950 D на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 1 пфенниг 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 пфенниг 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 пфенниг 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Германия 1 пфенниг 1950 D на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность MS65 RB NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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