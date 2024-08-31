Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1950 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 702,468,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1950
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1950 года со знаком D. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1350 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Sonntag (1)
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