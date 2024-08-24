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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1950 года

Монеты для обращения (ГДР)

Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 A Медно-никель. Пробные
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 E
Средняя цена 80 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1948-1950 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1948-1950 Смещение штемпеля
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 E
Средняя цена 50 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1948-1950 Смещение штемпеля
Средняя цена 50 $
Продажи
0 6

Монеты для обращения (ФРГ)

Аверс
Реверс
2 марки 1950 D
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 марки 1950 J Гурт "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT"
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 марка 1950 D
Средняя цена 95 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 марка 1950 D Никель. Углубленные арабески и звезды на гурте
Средняя цена 250 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1950 F
Средняя цена 20 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 марка 1950 G
Средняя цена 15 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 марка 1950 J
Средняя цена 50 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
1 марка 1950 Серебро. Клипа
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 600 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Двойная надпись на гурте
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Гурт гладкий
Средняя цена 730 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Малый вес
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 марка 1950-2001 Большой диаметр
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 G Bank deutscher Länder
Средняя цена 150 $
Продажи
0 510
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-1950 Bank deutscher Länder Смещение штемпеля
Средняя цена 200 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-1950 Bank deutscher Länder Поворот штемпеля
Средняя цена 260 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-1950 Bank deutscher Länder Гурт гладкий
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-1950 Bank deutscher Länder Медное покрытие
Средняя цена 280 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-1950 Bank deutscher Länder Малый вес
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 D
Средняя цена 110 $
Продажи
1 3
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 F
Средняя цена 430 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 G
Средняя цена 100 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 J
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1950 J Латунное покрытие
Средняя цена 430 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 На кружке 5 пфеннигов
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 2 пфеннига круглый
Средняя цена 730 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 На кружке 1 пфеннига
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Малый вес
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1949-2001 Магнитная
Средняя цена 380 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 D
Средняя цена 320 $
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 D Никель
Средняя цена
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 F
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 F Алюминий
Средняя цена 360 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 F Железо
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 F Покрыта серебром
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 F Цинк
Средняя цена 760 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 G
Средняя цена 8 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 J
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 J Железо покрытое никелем
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 J Латунное покрытие
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950 J Железо
Средняя цена 650 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Гурт гладкий
Средняя цена 360 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Покрытие только с одной стороны
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Односторонний оттиск
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1950-2001 Малый вес
Средняя цена 90 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950 D
Средняя цена 410 $
Продажи
1 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950 F
Средняя цена 530 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950 G
Средняя цена 430 $
Продажи
1 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950 J
Средняя цена 310 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950-2001 Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1950-2001 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950 D
Средняя цена
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950 G
Средняя цена 40 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950 J
Средняя цена 850 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950-1969 Смещение штемпеля
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1950-1969 Магнитная
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 D
Средняя цена
Продажи
1 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 F Алюминий
Средняя цена 920 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 G
Средняя цена 320 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950 J
Средняя цена 790 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950-1971 Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950-1971 Поворот штемпеля
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1950-1971 Без покрытия
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
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