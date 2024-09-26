Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 3200 GBP. Торги состоялись 26 ноября 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
Где продать?
Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск