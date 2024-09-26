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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

Аверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Поворот штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 3200 GBP. Торги состоялись 26 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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