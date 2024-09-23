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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1950 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,1 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1744 проданному на аукционе Katz Auction за 29 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
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  • Katz (1)
Германия 5 пфеннигов 1950 A на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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