Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1950 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,1 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1744 проданному на аукционе Katz Auction за 29 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
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Где продать?
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