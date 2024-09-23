5 пфеннигов 1950 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1744 проданному на аукционе Katz Auction за 29 EUR. Торги состоялись 21 декабря 2022.

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