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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Deutsche Bundesbank

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 459,593,000
  • Тираж PROOF 600

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1950 года со знаком J. Это железная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1950 J на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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