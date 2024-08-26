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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1950 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1950 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 173,260,000
  • Тираж PROOF 9,001

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1950
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность PF65 PCGS
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Где купить?
Германия 5 пфеннигов 1950 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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