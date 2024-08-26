Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1950 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 173,260,000
- Тираж PROOF 9,001
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1950
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950 года со знаком G. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 1 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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